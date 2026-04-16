Ο Μέσι αγόρασε την Κορνεγιά της 5ης κατηγορίας – Πρόκειται για καταλανική ομάδα

0

«Η κίνηση αυτή ενισχύει τους στενούς δεσμούς του Μέσι με τη Βαρκελώνη»

Ο Λιονέλ Μέσι προχώρησε στην εξαγορά της ισπανικής ομάδας πέμπτης κατηγορίας Ουνιό Εσπορτίβα Κορνεγιά, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/4) ο σύλλογος από την Καταλονία.

Ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής, που κατέγραψε 778 συμμετοχές και 672 γκολ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ίντερ Μαϊάμι, απέκτησε τον έλεγχο της Κορνεγιά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ανάπτυξη νεαρών ταλέντων στην περιοχή.

«Η κίνηση αυτή ενισχύει τους στενούς δεσμούς του Μέσι με τη Βαρκελώνη και αποτυπώνει τη δέσμευσή του για την εξέλιξη του αθλητισμού και των τοπικών ταλέντων στην Καταλονία - μια σχέση που έχει τις ρίζες της στα χρόνια του στη Μπαρτσελόνα και παραμένει ισχυρή έως σήμερα», ανέφερε ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

«Η έλευση του Λέο Μέσι σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον σύλλογο, με στόχο την αγωνιστική και οργανωτική ανάπτυξη, την ενίσχυση των βάσεων του και τη συνέχιση της επένδυσης στο ταλέντο.

Το πρότζεκτ βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα και σε ένα στρατηγικό πλάνο που συνδυάζει φιλοδοξία, βιωσιμότητα και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία».

Ο Μέσι θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει την Κορνεγιά στο Κύπελλο Ισπανίας στην τελευταία του σεζόν στο «Καμπ Νου», ωστόσο απουσίασε από εκείνο το παιχνίδι λόγω τιμωρίας δύο αγωνιστικών, έπειτα από την πρώτη κόκκινη κάρτα της καριέρας του με τη Μπαρτσελόνα, στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο 8 φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου MLS Cup στην ιστορία της την περασμένη σεζόν, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο