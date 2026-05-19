Ισπανία: Έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο για αθέμιτη άσκηση επιρροής

Ο σοσιαλιστής κυβέρνησε την χώρα από το 2004 ως το 2011

Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία από το 2004 ως το 2011, κατηγορείται για αθέμιτη άσκηση επιρροής σε έρευνα σχετικά με τη διάσωση, το 2021, μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας, κάτι πρωτοφανές για πρώην πρωθυπουργό στην Ισπανία.

Ο Θαπατέρο κλήθηκε να καταθέσει στις 2 Ιουνίου στον δικαστή που έχει αναλάβει την έρευνα αυτή, τον Χοσέ Λουίς Καλαμά, διευκρίνισε σήμερα το ισπανικό δικαστήριο Audiencia Nacional, το οποίο αναλαμβάνει τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις.

Έρευνες διεξήχθησαν στα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού και τριών εταιρειών, ανέφερε το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για επιχειρήσεις των θυγατέρων του.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι η διάσωση, εν μέσω της πανδημίας της Covid-19, της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra χάρη σε ένα δάνειο 53 εκατομμυρίων ευρώ με χρήματα του δημοσίου το Μάρτιο 2021.

Η έδρα της εταιρείας είναι η Μαδρίτη, όμως η επιχείρηση περιλαμβάνει μεταξύ των κύριων μετόχων της βενεζουελανούς επιχειρηματίες, που εμφανίζονται από τη δεξιά αντιπολίτευση ως προσκείμενοι στο καθεστώς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Plus Ultra, κατηγορίας φτερού στους ισπανικούς αιθέρες, δεν εξυπηρετούσε το 2021 παρά τον Ισημερινό, το Περού και τη Βενεζουέλα, με τέσσερα Airbus A-340.

Η εταιρεία είχε εντούτοις λάβει αυτό το έκτακτο δάνειο από την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, η χορήγηση του οποίου κατέστη δυνατή χάρη σ' ένα ειδικό ταμείο δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη διάσωση «στρατηγικών» επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες εξαιτίας της πανδημίας.

Σύμφωνα με την εφημερία El Pais, η οποία επικαλείται πηγές προσκείμενες στις έρευνες, οι ερευνητές ενδιαφέρονται για μια εταιρεία συμβούλων που ανήκε σε έναν οικείο του Θαπατέρο. Η εταιρεία αυτή φέρεται ότι είχε χρησιμεύσει ως ενδιάμεσος για την καταβολή κρυφών προμηθειών.

Η διάσωση της Plus Ultra είχε εξοργίσει τη δεξιά αντιπολίτευση: υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση συνδεόταν με τη Βενεζουέλα, είχε επίσης επισημάνει πως ο τότε Ισπανός υπουργός Μεταφορών, ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος, είχε συναντήσει τον Ιανουάριο 2020 στη Μαδρίτη τη δεύτερη στην ιεραρχία της βενεζουελανής κυβέρνησης Ντέλσι Ροντρίγκες, στην οποία απαγορευόταν τότε η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία έχει έκτοτε διαδεχθεί τον Νικολάς Μαδούρο.

Όπως και άλλοι προσκείμενοι στον νυν σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος βρίσκεται και ο ίδιος στο κέντρο άλλων δικαστικών ερευνών. Πρόσφατα χρειάσθηκε να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου της Μαδρίτης με την κατηγορία της διαφθοράς, σε μια δίκη της οποίας περιμένει την ετυμηγορία.

Σήμερα, η είδηση για τις νέες κατηγορίες σε βάρος του πρώην σοσιαλιστή πρωθυπουργού προκάλεσε νέες αντιδράσεις από το αντιπολιτευόμενο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο επωφελήθηκε για να στοχοθετήσει και πάλι άμεσα τον νυν επικεφαλής της κυβέρνησης.

«Ο Θαπατέρο είναι η μούσα του 'σαντσισμού' και η μούσα αυτή διώκεται από την Audiencia Nacional», υπογράμμισε το PP σε δηλώσεις που έστειλε στον Τύπο. «Η αρχή η οποία συνδέει τους δύο τελευταίους προέδρους της κυβέρνησης της Ισπανίας που προέρχονται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), είναι η διαφθορά. Αμφότεροι χηρσιμοποίησαν την οικογένειά τους για να πλουτίσουν και αμφότεροι υποβάθμισαν το θεσμό που εκπροσωπούν ή εκπροσώπησαν».