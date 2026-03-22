«Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ», είπε ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Πέρασε πάνω από 6,05 μέτρα στο άλμα επί κοντώ - Πρώτος ο Ντουπλάντις με 6,25 μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού του Τορούν, μίλησε με ενθουσιασμό για την πορεία του και την ομάδα που τον στηρίζει. «Είναι απίστευτο. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα», τόνισε, αναφερόμενος στους προπονητές και συνεργάτες του που τον καθοδήγησαν.

Περιέγραψε τον τελικό ως μια «φανταστική» εμπειρία, ενώ υπογράμμισε την αγάπη και τη στήριξη που δέχεται από τον ελληνικό και διεθνή στίβο. Ο Καραλής επανέλαβε τη σταθερότητα της ψυχολογίας του, σημειώνοντας ότι, παρά την ικανοποίηση για την επιτυχία, η δίψα για νέα ρεκόρ και μεγαλύτερες διακρίσεις παραμένει αμείωτη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του, μετά την κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού μεταλλίου του σε Παγκόσμιο κλειστού (ο πρώτος Έλληνας με τρια μετάλλια στη διοργάνωση):

«Είναι απίστευτο. Τώρα το συνειδητοποιώ. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Ο πατέρας μου μπήκε στο τιμ μου, μαζί με τους Πομάσκι, τον Στσεπάνσκι και τον Μίλτο. Με άλλαξαν ως αθλητή και ως άνθρωπο. Το ότι είμαι εδώ και δοκιμάζω στα 6,25μ. δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα».

- Για τον ιστορικό τελικό: «Ήταν φανταστικός. Ήθελα να πηδήξω, να ρισκάρω. Τα όρια δεν έχουν πήχη και δεν έχουν όριο. Το δοκίμασα, το προσπάθησα. Έχω την αγάπη όλου του κόσμου, της Ελλάδας, των συναθλητών μου. Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ελπίζω να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια».

- Για την ελληνική γιορτή που στήθηκε και σήμερα: «Η αγάπη που έχω λάβει τα τελευταία δύο χρόνια από τον παγκόσμιο στίβο είναι απίστευτη. Δεν φανταζόμουν όταν μικρός έβλεπα τους κορυφαίους αθλητές, κάποια στιγμή θα γινόμουν εγώ ένας μεγάλος αθλητής. Βράζει το αίμα μου. Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Χαίρομαι για τον φίλο μου που πηδάει ψηλά. Χαίρομαι που βάζω το λιθαράκι μου στο άθλημα».

- Για τη σταθερότητα που έχει: «Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω την ομάδα μου που με εμπιστεύεται και πιστεύει περισσότερο και από εμένα στις δυνατότητές μου. Είναι κάτι απίστευτο η ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο. Είμαι ευγνώμων που είμαι ένα κομμάτι της ιστορίας».

Ο πρώτος ο Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6,05μ. έγραψε ακόμη μία εντυπωσιακή σελίδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση, αργυρής απόχρωσης. Παράλληλα, είναι το 17ο της χώρας μας στην Ιστορία των Παγκοσμίων κλειστού στίβου (7 χρυσά, 4 ασημένια και 6 χάλκινα) και το τρίτο διαδοχικό του «Μανόλο», καθώς πρόσθεσε το ασημένιο, στο χάλκινο που είχε κατακτήσει το 2024 στη Γλασκώβη και το ασημένιο το 2025 στη Ναντζίνγκ.

Ο Καραλής ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα στο επί κοντώ, περνώντας τα 5,70μ. και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των Ελλήνων στις εξέδρες. Ακολούθησαν εντυπωσιακά άλματα στα 5,85μ. και 5,95μ., ενώ στα 6,00μ. χρειάστηκε τη δεύτερη προσπάθεια για να περάσει. Στη συνέχεια, με την πρώτη προσπάθεια πέρασε τα 6,05μ., διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για μετάλλιο.

Ο Μάρκους Ντουπλάντις πέρασε τα 6,10μ., αφήνοντας τον Καραλή να δοκιμάσει απευθείας τα 6,20μ., τα οποία δεν κατάφερε στην πρώτη του προσπάθεια. Στη συνέχεια επιχείρησε τα 6,25μ., με δύο άκυρες, περιγράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τελικά ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος πρόσφατα σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με τα 6,31 μέτρα που πέτυχε στην Ουψάλα, κατέκτησε με άλμα στα 6,25μ. το χρυσό μετάλλιο, ενώ το χάλκινο πανηγύρισε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ με 6.00 μέτρα.