Παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό ο Σπανούλης

Η ανακοίνωση της γαλλικής ομάδας

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Μονακό, όπως ανακοίνωσε επίσημα η γαλλική ομάδα. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου», επιβεβαιώθηκε και επίσημα, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους.

Οι εξελίξεις που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα στον σύλλογο ουσιαστικά άνοιξαν τον δρόμο για την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού, με την ανακοίνωση της Μονακό να βάζει και τυπικά τέλος στην παρουσία του στον πάγκο των Μονεγάσκων.

Η ανακοίνωση της Μονακό

«Η Μονακό και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν από κοινού να λύσουν τη συνεργασία τους, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωση που επέδειξε μέσα στον οργανισμό. Η δέσμευσή του προς την ομάδα και τις αξίες του συλλόγου θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της Μονακό.

Η Μονακό εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το έργο που επιτέλεσε και για το πνεύμα που μοιράστηκε με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους. Ο Βασίλης θα είναι πάντοτε καλοδεχούμενος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Η Μονακό παραμένει ενωμένη και συγκεντρωμένη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το μπασκετικό σύλλογο του Μονακό.».

L’AS Monaco Basket et Vassilis Spanoulis ont convenu d'un commun accord de se séparer, avec effet immédiat. Le club remercie Vassilis Spanoulis pour la passion, l'énergie et le dévouement dont il a fait preuve au sein de l’organisation. Son engagement envers l'équipe et les… pic.twitter.com/qo6VGKt9lN — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 11, 2026

Έτσι, μετά από 15 μήνες στην τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων, με απολογισμό την περσινή παρουσία στον τελικό της Ευρωλίγκας αλλά και τα δύο τρόπαια (Σούπερ Καπ, Κύπελλο) στη Γαλλία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είπε επίσημα αντίο στον σύλλογο του Πριγκιπάτου που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, με την κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο και τις συνεχείς εντάσεις να οδηγούν τον Σπανούλη στην παραίτηση.