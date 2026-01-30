Θετικά νέα από την Ρουμανία για τον τραυματισμένο οπαδό του ΠΑΟΚ

0

Οι γιατροί μείωσαν την καταστολή

Ενθαρρυντικά φαίνεται να είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 20χρονου τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα τη Ρουμανία, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο 20χρονος μπόρεσε να κινήσει τα άκρα, εκτός από το σπασμένο χέρι του. Θα παραμείνει διασωληνωμένος για να είναι σε ακινησία και για να μην δυσκολεύεται στην αναπνοή από το οίδημα της επέμβασης.

Εκτός απροόπτου ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να εκτιμήσει κατά πόσον και πότε μπορεί να επαναπατριστεί ο τραυματίας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, στην Ελλάδα ο ένας από τους δύο τραυματίες, ο 28χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Να θυμίσουμε ότι στο τραγικό τροχαίο σκοτώθηκαν 7 φίλοι του ΠΑΟΚ.