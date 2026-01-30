Europa League: Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα γι’ ακόμη μια φορά στα νοκ άουτ

0

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των πλέι οφ

Τη Θέλτα θα αντιμετωπίσει γι' ακόμη μια φορά ο ΠΑΟΚ στο εφετινό Europa League και συγκεκριμένα στα πλέι οφ, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (30/1) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στις 2 Οκτωβρίου στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase, με τη Θέλτα να επικρατεί 3-1.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ ο αγώνας ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (26/2) στην Ισπανία.

Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση πρόκρισης, θα διασταυρωθεί με τον επικρατέστερο του ζευγαριού Φράιμπουργκ – Ρόμα. Οι πρώτες αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης έχουν οριστεί για τις 9 Απριλίου, με τους επαναληπτικούς να ακολουθούν στις 16 Απριλίου 2026.

Συνοπτικά τα ζευγάρια των πλέι-οφ του Europa League:

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Γκενκ (Βέλγιο)

Σέλτικ (Σκωτία)-Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Μπραν (Νορβηγία)-Μπολόνια (Ιταλία)

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Θέλτα (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)

Λιλ (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)