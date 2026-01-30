Europa League: Η Βικτόρια Πλζεν αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ

0

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο ΟΑΚΑ

Μία... πρόσφατη γνώριμη κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, στα πλέι οφ του Europa League, καθώς αντίπαλος των «πρασίνων», στην προσπάθεια πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης, θα είναι η Βικτόρια Πλζεν.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου, για την 6η αγωνιστική της League Phase, μένοντας στο 0-0, και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (26/2) στη «Ντουσάν Αρένα» του Πλζεν.

Σε περίπτωση πρόκρισης στους «16», οι «πράσινοι» θα δώσουν ξανά το πρώτο ματς στο Ολυμπιακό Στάδιο, αντιμετωπίζοντας είτε την Μπέτις είτε τη Μίντιλαντ. Ο Παναθηναϊκός, εφόσον φτάσει στους «8», θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπράγκα – Πόρτο.

Τα πρώτα ματς των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου, ενώ ο δεύτερος αγώνας των προημιτελικών στις 16 Απριλίου του 2026.