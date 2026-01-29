Europa League: Με πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρόμα

0

Oι «πράσινοι» θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (28/1) εν μέσω πολλών προβλημάτων την προετοιμασία του ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (22:00, ANT1/Cosmote Sport 3HD) στο ΟΑΚΑ.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να διαχειριστεί μία πολύ δύσκολη συνθήκη, καθώς λόγω των πολλών απουσιών από τραυματισμούς, τιμωρίες, ιώσεις κι αποχωρήσεις συμπλήρωσε μετά... βίας 20άδα, συμπεριλαμβάνοντας 6 «μικρούς» απ’ τη List B.

Συγκεκριμένα εκτός πλάνων του Ισπανού τεχνικού έχουν τεθεί ο Κάρολ Σφιντέρσκι που έχει συμπληρώσει κάρτες, οι «λαβωμένοι» Πέδρο Τσιριβέγια, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι κι ο Ντάβιντε Καλάμπρια που ταλαιπωρείται ακόμα από ίωση.

Επιπλέον σε σχέση με την αρχική List A των «πράσινων» έχουν αποχωρήσει πλέον ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Ματέους Τετέ, Αντριάνο Μπρέγκου, Έλτον Φικάι, ενώ δεν έχουν ακόμα δικαίωμα συμμετοχής οι νεοαποκτηθέντες Ανδρέας Τεττέη, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Λούκας Τσάβες και Σαντίνο Αντίνο.

Παρά τα προβλήματα πάντως, οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για το «τρίποντο» και να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις τους στο Europa League, προκειμένου να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία ενόψει του ενδιάμεσου γύρου των νοκ-άουτ εισόδου στους «16». Και να καταφέρουν να μπουν ιδανικά στην πρώτη 16άδα, προκειμένου να έχουν πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση του Φεβρουαρίου, πέρα απ’ τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη, αλλά και την έξτρα βαθμολογική «επιδότησή» τους στο UEFA Club Ranking.

Ο Μπενίτεθ αναμένεται να επαναφέρει τον σχηματισμό με την τριάδα στην άμυνα (3-4-2-1), ξεκινώντας στο βασικό σχήμα τους Λαφόν - Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά - Κώτσιρα, Τσέριν, Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλο - Μπακασέτα, Ζαρουρί - Πάντοβιτς.

Την 20μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Ρόμα συγκροτούν οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής και Βύντρα.