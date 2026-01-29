Μεγάλη νίκη στο Άμστερνταμ και θρυλική πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League

0

Σπουδαία γκολ από τους Μαρτίνς και Έσε στη επικράτηση με 2-1 του Ολυμπιακού επί του Άγιαξ

Ένας σπουδαίος Ολυμπιακός ήταν και πάλι συνεπής με την ιστορία του, καθώς κέρδισε με 2-1 στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ και προκρίθηκε στους «24» του Champions League, δηλαδή στην φάση των νοκ άουτ. Τα γκολ των πρωταθλητών Ελλάδας πέτυχαν οι Μαρτίνς (52΄) και Έσε (79΄) ενώ για τον «Αίαντα» είχε ισοφαρίσει ο Ντόλμπεργκ με πέναλτι στο 69΄.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Άγιαξ ήταν ανώτερος και απείλησε άμεσα την εστία του Τζολάκη. Στο 25΄ ο Γκλουκ έχασε το... άχαστο σε σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή και τον «ερυθρόλευκο» γκολκίπερ εξουδετερωμένο. Στο 32΄ ακυρώθηκε ως (οριακό) οφσάιντ ένα γκολ του Ντόλμπεργκ, ενώ στις καθυστερήσεις (45+3΄) ο Μπιανκόν στην προσπάθειά του να απομακρύνει έδιωξε τη μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή. Ωστόσο, διαιτητής και VAR θεώρησαν ότι δεν υπήρξε παράβαση δεδομένου ότι πρώτα βρήκε τη μπάλα με το πόδι κι έτσι δεν καταλογίστηκε πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην άμυνα, όπως και στο ματς με τη Λεβερκούζεν. Αυτή τη φορά δεν είχε χρειαστεί τις «μαγικές» επεμβάσεις του Τζολάκη. Οι γηπεδούχοι ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις καλές στιγμές τους.

Αντίθετα, οι πρωταθλητές Ελλάδας ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους καθαρή ευκαιρία. Με έναν καταπληκτικό συνδυασμό Ταρέμι-Μαρτίνς, ο τελευταίος βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε τον Γιάρος για να γράψει το 0-1 στο 52΄. Ο «Θρύλος» έπαιζε πλέον με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αναζητούσε υπομονετικά το δεύτερο γκολ που θα ξεκαθάριζε οριστικά την πρόκριση. Όμως μέσα μια στιγμή τα δεδομένα άλλαξαν. Από σουτ του Στόιρ μέχρι στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουζακίτη. Αυτή τη φορά και μετά από εξέταση on field review, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ πραγματοποίησε την τέλεια εκτέσεση και ο Άγιαξ ισοφάρισε στο 69΄, περιγράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Ολυμπιακός είχε στη διάθεσή του κάτι παραπάνω από 20 λεπτά να (ξανα)πάρει την πρόκριση. Και έμοιαζε αποφασισμένος! Στο 79΄ ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο Έσε με κεφαλιά έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της καριέρας του στα ερυθρόλευκα! Ο Έσε μαζί με τον Μαρτίνς ήταν οι κορυφαίοι και μαζί τους ο Πάνος Ρέτσος ο οποίος κράτησε την πρόκριση στο 87΄ καθώς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος σε κεφαλιά του πανήψυλου Βέγκχορστ.

ΑΓΙΑΞ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ (88΄ Νας), Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν (69΄ Μπουνίντα), Στόιρ (69΄ Έντβαρντσεν), Γκλουκ (80΄ Μόκιο), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (80΄ Βέγκχορστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (28΄ λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (72΄ Σιπιόνι), Μαρτίνς (88΄ Μπρούνο), Ρόντινεϊ (89΄ Ποντένσε), Ταρέμι, 74΄ Ελ Κααμπί (72΄ Τσικίνιο)