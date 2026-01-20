Champions League: Μόνο νίκη για να ελπίζει θέλει ο ΟΣΦΠ με την Λεβερκούζεν στο «Καραϊσκάκη»

0

Ο Ελ Κααμπί δεν θα ξεκινήσει, καθώς προέρχεται από ταξίδι, αλλά θα είναι στον πάγκο

Ο Ολυμπιακός θα δώσει τη νύχτα της Τρίτης (22:00, MEGA/Cosmote Sport 2HD) τον κρισιμότερο έως τώρα αγώνα του στο εφετινό Champions League, αντιμετωπίζοντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στη League Phase και χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει σε συνέχεια στη διοργάνωση.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας προσέρχεται σε αυτή την αναμέτρηση με πέντε βαθμούς στα έξι έως τώρα παιχνίδια του (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες, μία νίκη), επίδοση που τον τοποθετεί στην 29η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ωστόσο, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται μόνο δύο βαθμούς πίσω από την 24η Κοπεγχάγη.

Ο κόσμος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ώθησε τους «ερυθρόλευκους» να δώσουν μια τιτάνια μάχη εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα τους για το Champions League, ακόμα κι αν ηττήθηκαν 4-3 με τέσσερα γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ.

Εν τω μεταξύ, η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν έχει φτάσει φέτος στα ύψη των πρόσφατων σεζόν της κι οδεύει προς την κρίσιμη αναμέτρηση της Τρίτης μετά από συνεχείς ήττες στην Bundesliga υπό την καθοδήγηση του Κάσπερ Χιούλμαντ.

Το Σάββατο, κι ενώ προερχόταν από μια συντριπτική εντός έδρας ήττα (4-1) από τη Στουτγάρδη, έχασε 1-0 εκτός έδρας από τη Χόφενχαϊμ γνωρίζοντας την τρίτη αποτυχία σε πέντε αγώνες στην κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας.

Ωστόσο, οι παίκτες του Χιούλμαντ έχουν αποδειχθεί... ανθεκτικοί μέχρι στιγμής στο Champions League, όπου έχουν ηττηθεί μόνο μία φορά, κι ως εκ τούτου εξακολουθούν να έχουν μερικές πιθανότητες να μπουν στην πρώτη οκτάδα.

Η Λεβερκούζεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 20ή θέση με εννέα βαθμούς, τρεις πάνω από την 25η Μπενφίκα και τρεις πίσω από την όγδοη Ατλέτικο Μαδρίτης, ούσα αήττητη στα εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, για να μην αναφέρουμε την εντυπωσιακή νίκη με 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» την 6η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς ο Πιρόλα θα είναι στην αποστολή. Ο Γιάρεμτσουκ ταλαιπωρείται λίγο τις τελευταίες ημέρες από ενοχλήσεις, ενώ ο Ελ Κααμπί δεν θα ξεκινήσει, καθώς προέρχεται από ταξίδι, αλλά θα είναι στον πάγκο.

Αντίθετα, η Λεβερκούζεν θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, συμπεριλαμβανομένου του βασικού τερματοφύλακα Μαρκ Φλέκεν λόγω τραυματισμού στο γόνατο, και των κεντρικών αμυντικών Άξελ Ταπέ-Κόμπρισα και Έντμοντ Ταψόμπα, που αντιμετωπίζουν μυϊκά προβλήματα.

Έτσι, ο Γιάνις Μπλάσβιτς θα είναι βασικός στην εστία με τριάδα αμυντικών, τους Τζαρέλ Κουάνσα, Ρόμπερτ Άντριχ και Λοΐς Μπαντέ. Στο αντίθετο άκρο του γηπέδου, ο επιθετικός Νέιθαν Τέλα δεν αναμένεται να επιστρέψει από τον τραυματισμό στο πόδι μέχρι τον επόμενο μήνα, ενώ ο Ελιέ Μπεν Σεγκίρ τραυματίστηκε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.

Με αυτό κατά νου, οι Μαλίκ Τίλμαν και Έρνεστ Πόκου θα παραταχθούν πίσω από τον επιθετικό Πάτρικ Σικ. Στη μεσαία γραμμή, ο Εζεκίελ Παλάσιος πλησιάζει στην επιστροφή του, αν και φαβορί για να ξεκινήσουν είναι οι Αλέις Γκαρσία και Εζεκίελ Φερνάντες.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε από την UEFA o Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Μπαντέ, Άρτουρ, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Τίλμαν, Πόκου, Σικ