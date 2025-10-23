Συνελήφθη Σέρβος διαιτητής της Euroleague ως ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

0

Δείτε βίντεο με την επιχείρηση της σερβικής αστυνομίας

Σάλος στη Σερβία καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα συνελήφθη ο γνωστός διαιτητής της Euroleague και της ABA League, Ούρος Νίκολιτς, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση κι ενώ στο σπίτι του βρέθηκε το ποσό των 250.000 ευρώ από τη σερβική αστυνομία.

Ο Νίκολιτς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να διερευνούν τον ρόλο και το βαθμό εμπλοκής του στη δράση της ομάδας «Vracarci», που κατηγορείται για σοβαρότατα εγκλήματα.

Η πλευρά της σερβικής Αστυνομίας ενημέρωσε πως: «Ένας διαιτητής μπάσκετ της Euroleague με τα αρχικά UN συνελήφθη εδώ στο Βελιγράδι. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι βρέθηκαν στο διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια έρευνας. Υπάρχουν υποψίες ότι είναι ο οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδας».

Σημειώνεται πως τα άτομα που έχουν συλληφθεί από τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται μεταξύ άλλων για δύο ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα, οι «Vračarci» δραστηριοποιούνταν για τουλάχιστον επτά χρόνια, με τον ηγετικό τους πυρήνα να ελέγχει κυκλώματα εκβιασμών, ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών και διακίνησης παράνομων αγαθών.

Επικεφαλής τους φέρεται να ήταν ο Νίκολα Βούσοβιτς, γνωστός ως «Τζόνι», ο οποίος συνελήφθη σε μεγάλη διεθνή επιχείρηση της Europol και της σερβικής αστυνομίας στη Βαρκελώνη, μαζί με τον συνεργό του Ούρος Πίπερσκι, που κρατείται στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Blic, υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, γνωστής ως «Βρατσάρτσι», της οποίας οι αρχηγοί Νικόλα Βούσοβιτς (ο οποίος βρίσκεται σε φυλακή στη Γερμανία) και Ούρος Πίπερσκι (κρατούμενος σε φυλακή στην Πορτογαλία), εναντίον των οποίων διεξάγεται ποινική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Τμήματος του Ανώτερου Δικαστηρίου του Βελιγραδίου για εγκλήματα οργανωμένου εγκλήματος, διέπραξαν στις 1 Δεκεμβρίου 2018 το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.