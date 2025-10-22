Δυσαρέσκεια του επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τον διαιτητή του αγώνα Μπαρτσελόνα-ΟΣΦΠ – Εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια

0

Τα ισπανικά Μέσα κατακεραυνώνουν τον Ουρς Σνάιντερ

Μάρτυρας στη «σφαγιαστική» διαιτησία κατά του Ολυμπιακού ήταν ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός από την εξέδρα του «Μονζουίκ», καθώς ήταν παρατηρητής διαιτησίας.

Ο Ιταλός παράγοντας μετά το τέλος του ματς πήγε να μιλήσει με τον Ελβετό διαιτητή Σνάιντερ και εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια, προφανώς λόγω της απαράδεκτης διαιτησίας του και μόνο με λάθη κατά του Ολυμπιακού.

Θυμίζουμε ότι ο Σνάιντερ μόλις ο Ολυμπιακός μείωσε 2-1 απέβαλε τον Εσε με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη, αν και δεν υπήρχε ριψοκίνδυνο παίξιμο με το χέρι από τον Αργεντινό σε βάρος του Ράσφορντ, σε μια φάση που δεν μπορούσε να παρέμβει το VAR επειδή ήταν δεύτερη κίτρινη και δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Σα να μην έφτανε αυτό, στο 67’ ο Σνάιντερ, κλήθηκε από τον VAR Μπέμπεκ και έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα σε μαρκάρισμα του Τζολάκη πάνω στον Ράσφορντ. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού όπως φαίνεται από το ριπλέι έχει τραβηχτεί για να αποφύγει την επαφή, την οποία προκαλεί ο αντίπαλός του, ο οποίος βούτηξε για να πάρει πέναλτι. Έτσι, η Μπαρτσελόνα έκανε το 3-1.

Κατακραυγή για την διαιτησία από τα ισπανικά ΜΜΕ

Τα λάθη του Ουρς Σνάιντερ σχολιάστηκαν και από τα ισπανικά Μέσα. Ενδεικτικά είναι όσα ανέφερε στην εκπομπή «Marcador Europeo» του ραδιοφώνου της «Marca» ο πρώην διαιτητής, Αλφόνσο Πέρεθ Μπορούγ, ο οποίος ανέφερε για τη φάση με τον Σαντιάγο Έσε πως «ο Ελβετός διαιτητής έκανε ένα σοβαρό λάθος γιατι δεν γίνεται να δώσει κάρτα για τη φάση με τον Κασαδό».

Όσον αφορά στο πέναλτι με το οποίο ήρθε το 3-1, ο Ιβηρας είπε ότι «οι κινήσεις του Ελβετού δείχνουν πως είναι επιβαρυμένος. Υπάρχει επαφή με τον τερματοφύλακα αλλά δεν είναι αρκετή για να δοθεί πέναλτι».

🟥Y sobre la expulsión de Hezze, Burrull lo tiene muy claro: "Un error muy claro del colegiado, no debió ver la segunda amarilla"https://t.co/Bza0anhywR — MARCA (@marca) October 21, 2025

Ο πρώην διαιτητής Εδουάρδο Ιτουράλδε Γκονθάλεθ, που εργάζεται ως κριτικός διαιτησίας στην «As» αλλά και το Cadena SER, είπε πως «ο παίκτης της Μπαρτσελόνα προσποιήθηκε» για τη φάση της αποβολής του Έσε για χτύπημα στον Κασαδό.

Για το δε πέναλτι που κέρδισε ο Ράσφορντ, ο Ισπανός τόνισε πως «ο παίκτης της Μπάρτσα βουτάει και θα έπρεπε να πάρει κάρτα. Περισσότερο πέναλτι ήταν ένα που θα μπορούσε να δοθεί στον Ράσφορντ μετά το 6-1».

Και η «El Confidencial» σχολίασε σε άρθρο της την κακή διαιτησία, κάνοντας λόγω για σκάνδαλο και για έναν διαιτητή που κατέστρεψε το παιχνίδι!