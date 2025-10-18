Σοκαριστικός ο τραυματισμός του Παπαγιάννη: Υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει οκτώ μήνες εκτός

0

Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη τον σοβαρότερο πιθανό τραυματισμό στο χθεσινό ματς της Εφές με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague.

Tο χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε αφού οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο, επιβεβαιώνοντας τους αρχικούς φόβους και θέτοντάς τον εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον οκτώ μήνες.

Ο Έλληνας σέντερ της Αναντολού Εφές θα χρειαστεί να περάσει το επόμενο διάστημα σε αποκατάσταση, με στόχο την πλήρη επάνοδό του στα παρκέ.

Ο διεθνής σέντερ πάτησε άσχημα και έκανε μια υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο, με την εικόνα να είναι τρομακτική.

💔 Scary moment tonight…

Georgios Papagiannis had to leave the court on a stretcher after suffering a knee injury.

He was helped off, in tears, as the crowd showed their support. Stay strong, Georgios 🙏

We’re all with you ❤️‍🩹 pic.twitter.com/VbGnTV13cl — SKWEEK (@skweektv) October 17, 2025

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων, επιβεβαιώνοντας το κακό νέο για τον Παπαγιάννη, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και για τον τραυματισμό του Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος «έβγαλε τον ώμο του στο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR» και αναμένεται να απουσιάσει περίπου τρεις εβδομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εφές:

«Κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου φιλοξενήσαμε τον Παναθηναϊκό AKTOR, ξεκίνησε η θεραπεία για τον Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον αριστερό του ώμο, και ο παίκτης μας αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 3 εβδομάδες.

Ο Γεώργιος Παπαγιάννης, ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο εγγύς μέλλον για τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο, θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 8 μήνες.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και στους δύο παίκτες μας».