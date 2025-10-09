Όλη η οικογένεια της Μπόκα Τζούνιορς είπε «αντίο» στον Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο στο «Λα Μπομπονέρα»

0

«Ζήτησε να ταφεί στο γήπεδο της Μπόκα, ήταν ντυμένος με τη φανέλα της ομάδας, κι αυτό –μας είπαν– ήταν η επιθυμία του»

Οι παίκτες, οι παράγοντες και οι φίλαθλοι της Μπόκα Τζούνιορς συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη (9/10) στο στάδιο «Λα Μπομπονέρα» για να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρώην προπονητή τους Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Ο αρχηγός Έντινσον Καβάνι, ο Ισπανός Άντερ Ερέρα και το υπόλοιπο ρόστερ της Μπόκα, μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, παραβρέθηκαν στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα του γηπέδου, δίπλα στην οικογένεια του Ρούσο.

«Ζήτησε να ταφεί στο γήπεδο της Μπόκα, ήταν ντυμένος με τη φανέλα της ομάδας, κι αυτό –μας είπαν– ήταν η επιθυμία του», δήλωσε στα τοπικά μέσα η Ντάλμα, μία από τις κόρες του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Το ιστορικό γήπεδο της Μπόκα μετατράπηκε σε επίκεντρο του πένθους, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη ζωή και την κληρονομιά του προπονητή, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη (8/10) σε ηλικία 69 ετών.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια, ενώ οι εξέδρες ήταν στολισμένες με πανό που έφεραν το όνομα του Ρούσο και συγκινητικά μηνύματα των φιλάθλων. Παρόντες ήταν και παίκτες της Σαν Λορένσο, της ομάδας που προπονούσε ο Ρούσο το 2024, καθώς και φίλαθλοι της Ρίβερ Πλέιτ και άλλων αργεντίνικων συλλόγων.

«Είναι εντυπωσιακό το πώς άγγιξε και τους μη οπαδούς της Μπόκα. Το γεγονός ότι οι φίλοι της Ρίβερ δείχνουν αλληλεγγύη στη Μπόκα. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για όλα τα καλά που πρόσφερε σε όλους», είπε στο Reuters η Μαγκάλι Αλιές, 34χρονη οπαδός της Μπόκα.

Γνωστός για την τακτική του οξυδέρκεια και την ηγετική του παρουσία, ο Ρούσο οδήγησε τη Μπόκα σε εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες, μεταξύ των οποίων και την κατάκτηση του Copa Libertadores το 2007.

Η προπονητική του καριέρα διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες, με θητείες σε συλλόγους σε ολόκληρη την Αργεντινή και τη Νότια Αμερική. Το δε θάρρος του να συνεχίζει να εργάζεται παρά την ασθένειά του ήταν ευρέως θαυμαστό.

Η τελετή της Πέμπτης (9/10) περιελάμβανε ενός λεπτού σιγή, ενώ ακολούθησαν συνθήματα και τραγούδια των φιλάθλων της Μπόκα προς τιμήν του Ρούσο.

«Ήρθαμε σήμερα να πούμε το τελευταίο αντίο στον Ρούσο, να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας έδωσε και γιατί ήταν ένας άνθρωπος που το άξιζε, πάντα ευγενικός και με σεβασμό», είπε στο Reuters η Μαρίς Ολιβάρες, 65 ετών. Πριν γίνει διάσημος προπονητής, ο Ρούσο είχε περάσει όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα ως παίκτης στην Εστουδιάντες, αγωνιζόμενος ως αμυντικός χαφ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ένας άλλος φίλαθλος, ο Ρομπέρτο Αουφιέρο, φορώντας τη φανέλα της Εστουδιάντες, είπε: «Για εμάς ο Ρούσο ήταν το αγαπημένο παιδί της Εστουδιάντες, ήταν επίσης ένας ήρωας. Είμαι εδώ με αυτή τη φανέλα γιατί είναι η φανέλα του ’95, της ανόδου. Αυτός μας ανέβασε, έσπασε όλα τα ρεκόρ».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απέτισε φόρο τιμής μέσω των κοινωνικών δικτύων, χαρακτηρίζοντάς τον «άνθρωπο του ποδοσφαίρου που έδωσε τα πάντα για το άθλημα που αγαπούσε τόσο πολύ». Η δε Αργεντίνικη Λίγκα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο αγώνας του Σαββάτου (11/10) ανάμεσα στη Μπόκα Τζούνιορς και την Μπαράκας Σεντράλ αναβάλλεται.