Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Πέθανε ο προπονητής της, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο

Οκτώ χρόνια πάλευε με τον καρκίνο

Στη θλίψη βυθίστηκε το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή, καθώς όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (08/10), ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, έφυγε από τη ζωή.

Ο 69χρονος τεχνικός, που διέγραψε μία πορεία 3,5 δεκαετιών στα γήπεδα της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής (έχοντας επίσης περάσματα από Ισπανία και Σαουδική Αραβία) άφησε την τελευταία του πνοή μετά από οκταετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ρούσο είχε αγωνιστεί για 13 χρόνια ως μέσος με τη φανέλα της Εστουντιάντες, ενώ κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας, κατέκτησε δέκα τίτλους δουλεύοντας σε 16 διαφορετικούς συλλόγους.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

«Η Μπόκα Τζούνιορς ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο. Ο Μιγκέλ αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στον σύλλογό μας και θα αποτελεί πάντα παράδειγμα χαράς, ζεστασιάς και προσπάθειας.

Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αντίο, αγαπητέ Μιγκέλ!», ανέφεραν στην συλλυπητήρια ανακοίνωσή τους οι «Σενέιζες»

Ο έμπειρος τεχνικός είχε μια πλούσια καριέρα, περνώντας από περισσότερες από δώδεκα ομάδες σε Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Ισπανία και Κολομβία, ενώ στην Μπόκα εργάστηκε τρεις φορές. Το 2007, την περίοδο 2020-2021 και ξανά από τον Ιούνιο του 2025.