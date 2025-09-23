Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2025/26

0

Δείτε βίντεο

Με μοντέλα τους Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, μαζί με το βίντεο παρουσίασης, ο Ολυμπιακός αποκάλυψε τις νέες φανέλες του για τη σεζόν 2025-2026.

«Ολυμπιακός και GSA με στόχο τον ουρανό!

Αυτές είναι οι επίσημες φανέλες για τη σεζόν 2025-26!

Never quit

We are Olympiacos», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ.

Ο Ολυμπιακός αρχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του την Παρασκευή με το Super Cup της Ρόδου, ενώ την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η Ευρωλίγκα με διαβολοβδομάδα στην Ισπανία απέναντι σε Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10).