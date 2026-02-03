Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κλέιτον – «Πολύ ευτυχισμένος που υπέγραψα στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας»

0

Ο 27χρονος επιθετικός μετρά φέτος 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 παιχνίδια με τη Ρίο Άβε

Παίκτης του Ολυμπιακού κι επίσημα ο Κλέιτον, με τον Βραζιλιάνο φορ να αποκτάται με μεταγραφή από τη Ρίο Άβε και να ανακοινώνεται το πρωί της Τρίτης (3/2) από τους Πειραιώτες.

Ο 27χρονος επιθετικός γεννημένος στο Μπέλο Οριζόντε μετρά φέτος 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 παιχνίδια με τη Ρίο Άβε, η οποία τον είχε αποκτήσει ως δανεικό από τη Βάσκο Ντα Γκάμα το καλοκαίρι του 2024 και αγόρασε τα δικαιώματά του – με συμβόλαιο ως το 2029 – αντί 3.000.000 ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Συνολικά με τη φανέλα της ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει 28 γκολ και 8 ασίστ σε 56 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο ενώ έχει αγωνιστεί και σε Κάζα Πία (16 γκολ και 1 ασίστ σε 64 παιχνίδια), Βίλα Νόβα (10 γκολ, 3 ασίστ σε 36 παιχνίδια), Κορίτιμπα (19 συμμετοχές, 2 γκολ) και Γκουαρανί (13 συμμετοχές, 3 γκολ) αποτελώντας έναν παίκτη που βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα.

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία εφέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Rio Ave έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

Στην Πορτογαλία έχει αγωνιστεί, ακόμα, στην Casa Pia, ενώ στην πατρίδα του έχει περάσει από Vila Nova, Coritiba, Guarany, Vasco da Gama και Juventude.

Κλέιτον, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».

Ο νεαρός Βραζιλιάνος αναμένεται να μπει άμεσα στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των νταμπλούχων Ελλάδας δήλωσε πανευτυχής για το γεγονός πως υπέγραψε στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, όπως χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του Olympiacos TV:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους. Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την "καυτή" ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο», τόνισε αρχικά για να προσθέσει στη συνέχεια σχετικά με την επανασύνδεσή του με τον Αντρέ Λουίς.

«Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι αδερφός μου. Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα για να προσφέρουμε με τα γκολ και τις ασίστ μας», ανέφερε.