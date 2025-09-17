Ευρωμπάσκετ 2025: «Επικοινωνιακό λάθος» λέει ο Σενγκούν για την ανάρτηση που έκανε μετά τον αγώνα με την Ελλάδα

0

Γ. Αντετοκούνμπο: «Τα σπορ μας ενώνουν, δεν μας χωρίζουν»

Η ένταση μεταξύ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Αλπερέν Σενγκούν κατά τις τελευταίες ημέρες του Ευρωμπάσκετ 2025 προκάλεσε αρκετή συζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι και οι δύο θέλουν να αφήσουν πίσω τα γεγονότα του παρελθόντος, κάνοντας μάλιστα collab στο Instagram.

Ο Τούρκος σέντερ δημοσίευσε ένα story στο οποίο τόνισε ότι σέβεται τους Έλληνες και ότι όσα ανέβασε μετά τον ημιτελικό αποτελούν «επικοινωνιακό λάθος», συνοδευόμενο από μια φωτογραφία όπου φαίνονται μαζί στο παρκέ.

«Το ποστ μου μετά το παιχνίδι της Ελλάδας ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε πρόθεση για προσβολή» γράφει στην ανάρτησή του ο Σενγκούν.

Η ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν με τον Κεμάλ και ο υπαινιγμός για τη Μικρασιατική καταστροφή

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναρτήσεις του μεγάλου αστέρα της Τουρκίας, μετά τον τουρκικό θρίαμβο κόντρα στην Εθνική Ελλάδας, αφού θεωρήθηκαν ότι περιείχαν υπονοούμενα εθνικιστικού χαρακτήρα. Αρχικά, ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς δημοσίευσε μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης, όπου ο Κεμάλ κάθεται σε μια καρέκλα και πίσω του στέκονται οι παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Στη συνέχεια ανάρτησε εικόνες από τον αγώνα με την Ελλάδα συνοδεύοντάς τες με τη φράση: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», κάτι που αρκετοί εξέλαβαν ως υπαινιγμό για τη Μικρασιατική καταστροφή και το γνωστό ανθελληνικό σύνθημα περί του «μαθήματος κολύμβησης» στους Έλληνες το 1922.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alperen Şengün (@alperen.sengun)

Μήνυμα ενότητας από τον Αντετοκούνμπο αγκαλιά με τον Σενγκούν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να δώσει εξηγήσεις για τα σχόλια που έκανε σε live μέσα από τα αποδυτήρια της Εθνικής στη Ρίγα, όταν εμφανίστηκαν τουρκικές σημαίες στα σχόλια.

Μέσα από τα social media ζήτησε συγγνώμη για όσα είπε, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τον Τούρκο μπασκετμπολίστα Αλπερέν Σενγκούν.

«Κατά τη διάρκεια του live έκανα ένα απρεπές σχόλιο απαντώντας σε κάποιον που έκανε ασεβείς υποδείξεις. Ο σκοπός μου δεν ήταν ποτέ να προσβάλλω κανέναν. Και ειλικρινά ζητώ συγνώμη. Δεν έχω παρά μόνο αγάπη και σεβασμό για την Τουρκία και τον κόσμο γύρω μας. Έτσι μας μεγάλωσαν οι δικοί μας, με σεβασμό και αγάπη» έγραψε ο Greek Freak στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Αντετοκούνμπο, σε ανάρτησή του στα social media, έστειλε μήνυμα ενότητας γράφοντας: «Παίζουμε για την αγάπη μας για την πατρίδα μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι τα σπορ μας ενώνουν, δεν μας χωρίζουν».

Στην ανάρτηση συνόδευσε το κείμενο με τις σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας, ενώ ανέβασε και φωτογραφία όπου αγκαλιάζει τον Σενγκούν από αναμέτρηση των Μπακς με τους Χιούστον Ρόκετς.