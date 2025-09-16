Λουίς Ενρίκε: Οι παίκτες θέλουν να κερδίσουν ξανά το Champions League, ξέρουν ότι είναι ικανοί

0

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ξεκινάει την φετινή πορεία της κόντρα στην Αταλάντα

Η Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίζεται γεμάτη με αυτοπεποίθηση σε σχέση με πέρσι, καθώς ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου της στο Champions League στον εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Αταλάντα, όπως δήλωσε ο προπονητής της, Λουίς Ενρίκε, παρά τις απουσίες βασικών επιθετικών όπως ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Ντεζιρέ Ντουέ.

Ο Ντεμπελέ θα μείνει εκτός για έξι εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο, ενώ ο Ντουέ περίπου τέσσερις εβδομάδες με πρόβλημα στη γάμπα που υπέστη με τη Γαλλία. Οι τρεμπλούχοι της περιόδου 2024/25 έχουν ξεκινήσει δυνατά το εγχώριο πρωτάθλημα, παραμένοντας αήττητοι στη Ligue 1. Την Κυριακή (14/9) νίκησαν 2-0 τη Λανς χάρη σε δύο γκολ του 23χρονου Γάλλου φορ, Μπράντλεϊ Μπαρκόλα.

Ο αμυντικός Λούκας Μπεράλντο θα χάσει επίσης το παιχνίδι με την Αταλάντα την Τετάρτη λόγω προβλήματος στον αστράγαλο. «Έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση σε αυτό το σημείο του Champions League από ό,τι πέρυσι», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός την Τρίτη (16/9).

Τρεις ήττες και μία ισοπαλία στη φάση των ομίλων των οκτώ αγώνων πέρυσι άφησαν την Παρί εκτός πρώτης οκτάδας, προκρινόμενη στα νοκ άουτ μόνο μέσω των play off.

«Πέρυσι ήταν μία δύσκολη περίοδος λόγω της έλλειψης αποτελεσματικότητας (με βάση τον αριθμό αγώνων). Όμως είναι η φυσιολογική διαδικασία μιας ομάδας που ήθελε να βελτιωθεί... Για μένα είναι πιο δύσκολο να κερδίσεις το πρώτο από το δεύτερο ή το τρίτο», είπε ο Λουίς Ενρίκε.

«Ο πρώτος τίτλος είναι πάντα δύσκολος, γιατί οι παίκτες δεν πιστεύουν ότι μπορούν να τον κατακτήσουν. Εμείς δείξαμε τον δρόμο. Τώρα όλη η Παρί και οι νεαροί ποδοσφαιριστές θέλουν να κερδίσουν ξανά, ξέρουν ότι είναι ικανοί».

Η Παρί, που κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της με θριαμβευτικό 5-0 στον τελικό απέναντι στην Ίντερ, έφτασε επίσης στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων τον Ιούλιο, όπου ηττήθηκε 3-0 από την Τσέλσι.

«Είναι στη νοοτροπία μου να αναζητώ τη βελτίωση, να δείχνω στους παίκτες ότι δεν υπάρχει χαλάρωση ή εφησυχασμός για το μέλλον, πρέπει συνεχώς να σκεφτόμαστε πώς θα γινόμαστε καλύτεροι», πρόσθεσε. «Στόχος μας είναι να ξαναγράψουμε ιστορία, να κατακτήσουμε δεύτερο συνεχόμενο Champions League και πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι».

Η Αταλάντα μπαίνει στην Ευρώπη με νέο προπονητή τον Ίβαν Γιούριτς, ο οποίος θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε αγώνα Champions League. «Άλλαξαν προπονητή, άρα είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα παίξουν, αλλά όπως και τις προηγούμενες σεζόν, μιλάμε για μία δυνατή ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές», είπε ο Ενρίκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ομάδα, θα είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι για εμάς». Ο Γκασπερίνι οδήγησε την Αταλάντα στον πρώτο της τίτλο στο Europa League το 2024 και στην 3η θέση της Serie A την περσινή σεζόν.