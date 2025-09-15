Παρελθόν από τον πάγκο του ΠΑΟ ο Βιτόρια

0

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα απ' τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ρουί Βιτόρια, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, λίγες ώρες μετά την σκληρή ήττα του «τριφυλλιού» απ' την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» με 3-2, επειτα από νέα κάκιστη εμφάνιση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πρασίνων»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».

Ο Βιτόρια «πλήρωσε» το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός -αν και προκρίθηκε σε League Phase του Europa League- εξακολουθούσε να πελαγοδρομεί εντός συνόρων. Ξεκίνησε πολύ «στραβά» της σεζόν στο πρωτάθλημα, είναι πια στο -8 απ' την κορυφή (έστω και με αγώνα λιγότερο, αυτόν με τον ΟΦΗ που θα γίνει αρχές Ιανουαρίου) και η κατάσταση είχε γίνει πολύ συμπιεσμένη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε χάσει πλέον τα στηρίγματά του στην ομάδα κι αυτό οδήγησε στις οριστικές εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό να προχωράει σε αλλαγή προπονητή. Ήδη εξετάζονται πιθανές διάδοχες λύσεις, σε μία ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη επιλογή για την επόμενη ημέρα του «πράσινου» πάγκου.

Είναι πιθανό δε, σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός να πάει με «υπηρεσιακή» λύση στον πάγκο του έως το ντέρμπι της Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», προκειμένου να κερδίσει λίγο χρόνο για να κάνει μία όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή, αν κι όλα θα γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Ο Ρουι Βιτόρια ανέλαβε το «τιμόνι» του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του 2024 και αποχωρεί μετά από 43 παιχνίδια μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.