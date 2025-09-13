Προκλητικός ο Σενγκούν στην ανάρτησή του με τον Κεμάλ και τον υπαινιγμό για τη Μικρασιατική καταστροφή

0

Ο Τούρκος NBAer προσπαθεί να προσδώσει κάτι παραπάνω από αθλητικό χαρακτήρα στην χθεσινή νίκη επί της Ελλάδας

Προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 η Εθνική ομάδα της Τουρκίας, μετά από την επικράτηση επί της Ελλάδας, όμως ο άσος της αντιπάλου του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Αλπερέν Σενγκούν, είναι προκλητικός και δίνει άλλο χαρακτήρα στην αναμέτρηση, πέραν του αθλητικού.

'Επειτα από 24 χρόνια, οι Τούρκοι βρίσκονται ξανά στη διεκδίκηση του τίτλου με αντίπαλο της Γερμανία, έπειτα από 94-68 επί της Ελλάδας. Η τελευταία φορά που είχαν φτάσει τόσο ψηλά ήταν το 2001, όταν ως διοργανωτές είχαν αποκλείσει τη Γερμανία στον ημιτελικό, προτού ηττηθούν στον τελικό από τη Γιουγκοσλαβία.

Πάντως, κάποιες διαδικτυακές αναρτήσεις του μεγάλου αστέρα της Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, δημιούργησαν αντιδράσεις, αφού θεωρήθηκαν ότι περιείχαν υπονοούμενα εθνικιστικού χαρακτήρα. Αρχικά, ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς δημοσίευσε μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης, όπου ο Κεμάλ κάθεται σε μια καρέκλα και πίσω του στέκονται οι παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Στη συνέχεια ανάρτησε εικόνες από τον αγώνα με την Ελλάδα συνοδεύοντάς τες με τη φράση: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», κάτι που αρκετοί εξέλαβαν ως υπαινιγμό για τη Μικρασιατική καταστροφή και το γνωστό ανθελληνικό σύνθημα περί του «μαθήματος κολύμβησης» στους Έλληνες το 1922.

Το έκανε με ιδιαίτερα υπαινικτικό τρόπο, καθώς η συγκεκριμένη φράση συναντάται και σε ένα τραγούδι.

Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και χρόνια και φαίνεται πως… μόλις τώρα θυμήθηκε να χρησιμοποιήσει ο Τούρκος διεθνής.