Στην Κέρκυρα για διακοπές ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Επισκέφθηκε γνωστό εστιατόριο

0

Ο «Βασιλιάς» του NBA φωτογραφήθηκε με θαυμαστές του

Την Κέρκυρα επέλεξε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς για τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA.

Ο 40χρονος πλέον σούπερ σταρ (2,06 μέτρα) των Λος Άντζελες Λέικερς έχει βρεθεί πολλάκις στο παρελθόν σε ένα από τα πιο γνωστά και όμορφα νησιά του Ιονίου Πελάγους και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός κατά την διάρκεια της εξόδου του το βράδυ της Τρίτης (9/9) από τους θαμώνες γνωστού εστιατορίου το οποίο επισκέφθηκε.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το kerkyrasimera.gr:

«Ο "Βασιλιάς" του ΝΒΑ LeBron James στην Κέρκυρα.

Στην Κέρκυρα περνάει τις διακοπές του ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ LeBron Raymone James, γνωστός και ως "Βασιλιάς".

Ο θρυλικός καλαθοσφαιριστής των Los Angeles Lakers βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο εστιατόριο The White House στο Καλάμι της Βόρειας Κέρκυρας, όπου απόλαυσε το δείπνο του σε ιδιαίτερα ευδιάθετο και φιλικό κλίμα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kerkyrasimera_corfu (@kerkyrasimera)

https://www.youtube.com/shorts/e68nFsNiI48