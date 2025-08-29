Europa League: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στη League Phase

Σπουδαία παιχνίδια ανέδειξε η ηλεκτρονική κληρωτίδα
Σπουδαία παιχνίδια για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ανέδειξε η διαδικασία της κλήρωσης για τη League Phase του Europa League.
Συγκεκριμένα, οι 8 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα είναι οι:
Ρόμα (Εντός), Φέγενορντ (Εκτός), Βικτόρια Πλζεν (Εντός), Φερεντσβάρος (Εκτός), Γιουνγκ Μπόις (Εκτός), Στουρμ Γκρατς (Εντός), Γκο Αχεντ Ιγκλς (Εντός) και Μάλμε (εκτός).
Οι 8 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα είναι οι:
Εντός με Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και εκτός με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα.
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase:
- 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
- 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026