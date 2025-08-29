Europa League: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στη League Phase

0

Σπουδαία παιχνίδια ανέδειξε η ηλεκτρονική κληρωτίδα

Σπουδαία παιχνίδια για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ανέδειξε η διαδικασία της κλήρωσης για τη League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, οι 8 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα είναι οι:

Ρόμα (Εντός), Φέγενορντ (Εκτός), Βικτόρια Πλζεν (Εντός), Φερεντσβάρος (Εκτός), Γιουνγκ Μπόις (Εκτός), Στουρμ Γκρατς (Εντός), Γκο Αχεντ Ιγκλς (Εντός) και Μάλμε (εκτός).

Οι 8 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα είναι οι:

Εντός με Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και εκτός με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα.

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase: