Ξανά χειρουργείο για τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού

0

Την επέμβαση θα κάνει ο Νικ Φαν Ντάικ, ο γιατρός που εμπιστεύονται οι θρύλοι

Το ταξίδι του Ματίας Λεσόρ στο Οπόρτο δεν είναι ένα συνηθισμένο ιατρικό ταξίδι. Είναι το ταξίδι προς τον άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες θεωρείται ο απόλυτος «γιατρός των πρωταθλητών». Έναν χειρουργό που έχει χτίσει τον μύθο του στα παρκέ και στο χορτάρι, έναν ειδικό στον οποίο στρέφονται οι μεγαλύτεροι αθλητές του πλανήτη.

Αυτόν θα εμπιστευτεί τη Δευτέρα (24/11) ο σέντερ του Παναθηναϊκού, σε μια λεπτή αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών στην ποδοκνημική.

Ο σιωπηλός ήρωας πίσω από τους πιο ανθεκτικούς αθλητές του κόσμου

Ο Νικ Φαν Ντάικ δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος ορθοπαιδικός. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι τραυματισμοί του αστραγάλου. Η φήμη του ταξιδεύει πολύ πέρα από τα χειρουργεία και τα επιστημονικά συνέδρια· βρίσκεται χαραγμένη στις καριέρες αθλητών που συνέχισαν να γράφουν ιστορία χάρη σε εκείνον.

Αυτή η διαχρονική εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται εύκολα. Χτίζεται σε κάθε δύσκολη περίπτωση, σε κάθε επιστροφή που μοιάζει αδύνατη, σε κάθε φόβο που μετατρέπεται σε ανάταση. Κι αυτό ακριβώς είναι το «στίγμα» του Ολλανδού.

Οι θρύλοι που πέρασαν από το χειρουργικό του τραπέζι

Η λίστα των αθλητών που έχει χειρουργήσει μοιάζει με.... το άλμπουμ της χρυσής εποχής του παγκόσμιου αθλητισμού:

- Κριστιάνο Ρονάλντο, ο πιο εμβληματικός ποδοσφαιριστής της εποχής μας

- Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, το απόλυτο σύμβολο φυσικής υπεροχής

- Ρουντ Φαν Νίστελροϊ και Ρομπίν Φαν Πέρσι, φόβος και τρόμος των ευρωπαϊκών αμυνών

- Μάρκο Φαν Μπάστεν, ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία

- Πέπε, Κέιλορ Νάβας, Μαρσέλο, Νταβίντ Λουίς, Ζοάο Φέλιξ, Πάτο, Ελ Σαράου

Από το μπάσκετ, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα Χουάν Κάρλος Ναβάρο

Όταν οι πιο πολύτιμοι αθλητές στον κόσμο —συχνά αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ— χρειάζονται λύση, πηγαίνουν σε αυτόν.

Οι μεγαλύτεροι σύλλογοι του κόσμου στο γραφείο του

Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι σύλλογοι όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Μίλαν και Γιουβέντους τον εμπιστεύονται για να αξιολογήσει κρίσιμους τραυματισμούς των αθλητών τους. Όταν μια διοίκηση που κινεί δισεκατομμύρια ζητά γνώμη από έναν γιατρό, αυτό λέει πολλά για το ποιος πραγματικά είναι ο καλύτερος.

Ο Λεσόρ στο επίκεντρο μιας μεγάλης επιστροφής

Η επιλογή του Παναθηναϊκού και του Ματίας Λεσόρ να απευθυνθούν στον Νικ Φαν Ντάικ δεν είναι απλώς απόφαση. Είναι δήλωση ότι ο αθλητής αντιμετωπίζεται με την καλύτερη δυνατή εξειδίκευση, ότι η επιστροφή του στο παρκέ σχεδιάζεται με απόλυτη προσοχή και φυσικά ότι ο σύλλογος επενδύει στην κορυφαία ιατρική φροντίδα που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη.