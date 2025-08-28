Europa League: Για τη νίκη-πρόκριση υποδέχεται ο ΠΑΟΚ την Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα

0

Οι Θεσσαλονικείς είχαν αποκλείσει τους Κροάτες και το 2021

Έχοντας ηττηθεί με 1-0 στην Κροατία, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα (20:30, Open) τη Ριέκα, ευελπιστώντας να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να πάρει εκείνος την πρόκριση για τη League Phase του UEFA Europa League.

Όπως, περίπου, είχε συμβεί και το 2021: τότε οι δυο ομάδες είχαν μείνει στο 1-1 στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη Ριέκα οι «ασπρόμαυροι» είχαν κερδίσει με 2-0, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους ομίλους της ίδιας διοργάνωσης. Την περασμένη Πέμπτη (21/8) η κεφαλιά του Λούκα Μέναλο από το φάουλ του Νίκο Γιάνκοβιτς στο 39’ ήταν αυτή που είχε κάνει τη διαφορά. Ωστόσο, οι δυο ομάδες έρχονται από εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα για τα εγχώρια πρωταθλήματά τους.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 της ΑΕΛ στην - άδεια λόγω τιμωρίας - Τούμπα, η οποία αναμένεται να είναι «καυτή» την Πέμπτη. Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε από τραυματισμό και λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, χάρισε το «τρίποντο» στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο οποίος είχε κι άλλες επιστροφές, οι οποίες του δίνουν ακόμη περισσότερες επιλογές για το παιχνίδι με τη Ριέκα, με τον ΠΑΟΚ να χρειάζεται, δεδομένα, τουλάχιστον ένα γκολ.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε τα πρώτα του λεπτά, ο Τάισον επέστρεψε από τραυματισμό ενώ διαθέσιμος είναι πλέον και ο Δημήτρης Πέλκας. Το ερώτημα για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι αν θα επαναφέρει στα άκρα της άμυνας τους Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα και Τζόντζο Κένι (αντί των Γκρεγκ Τέιλορ και Ζόαν Σάστρε, αντίστοιχα), αν θα ξεκινήσει βασικό των Μαντί Καμαρά στα χαφ και αν θα επιλέξει τον Γιακουμάκη για την κορυφή της επίθεσης αντί του Φεντόρ Τσάλοφ.

Από την άλλη, η Ριέκα γνώρισε δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ήττα. Μετά το 0-2 από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, το «Στάντιον Ρουγέβιτσα» άλωσε και η Βαράζντιν. Μάλιστα, παρά το γεγονός πως η ομάδα του Ράντομιρ Τζάλοβιτς προηγήθηκε μόλις στο 5ο λεπτό με τον Τόνι Φρουκ, εν τέλει έφυγε με άδεια χέρια, δεχόμενη γκολ στο 25’ και στο 70’. Πάντως, γεγονός είναι πως ο Τζάλοβιτς «μπέρδεψε» αρκετά την ενδεκάδα του, θέλοντας να ξεκουράσει ή και να προφυλάξει παίκτες ενόψει του επαναληπτικού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Άντε Όρετς είναι αυτός που επιστρέφει για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, έχοντας απουσιάσει λόγω τιμωρίας από το πρώτο ματς με τους «ασπρόμαυρους». Σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στη Βαράζντιν, αναμένεται να επιστρέψει στο κέντρο της άμυνας ο Στιέπαν Ράντελιτς αντί του Ανέλ Χούσιτς, στα χαφ ο Ντέγιαν Πέτροβιτς αντί του Σίλβιο Ιλίνκοβιτς και στις πτέρυγες της επίθεσης οι Μέναλο, Μαρβέιλ Ντοκίτ αντί των Ντούγιε Τσοπ, Γιούστας Λάζιτσκας.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσες (Ισπανία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.

ΡΙΕΚΑ (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Όρετς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας, Γιάνκοβιτς, Ντοκίτ, Μέναλο, Φρουκ.