Europa League: O ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα για να κάνει το πρώτο βήμα για τους «16»

0

Αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει από τη φετινή προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων

Περίπου 4,5 μήνες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση για τη League Phase της διοργάνωσης, ΠΑΟΚ και Θέλτα τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι (19:45, Cosmote Sport 3HD) αυτή τη φορά για τα Play Off του Europa League, με έπαθλο μια θέση στους «16».

Στις 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, οι «ασπρόμαυροι» είχαν προηγηθεί με τον Γιώργο Γιακουμάκη (37’), αλλά το γκολ του Ιάγκο Άσπας (45’+2’) αποδείχθηκε καθοριστικό. Η ομάδα του Κλαούντιο Ζιραλδές πήρε ψυχολογία κι έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Μπόρχα Ιγκλέσιας (53’) και Βιλότ Σβέντμπεργκ (70’).

Βέβαια, αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει έκτοτε. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου μέσα στο 2026 ηττήθηκε μόνο στη Γαλλία από τη Λιόν (με 4-2 με νωπές τις μνήμες από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία), τερματίζοντας εν τέλει στη 17η θέση της League Phase (12 βαθμοί, 17-14 τέρματα). Εντός συνόρων, προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού (1-0 στη Λεωφόρο και 2-0 στην Τούμπα) ενώ είναι στο -3, με παιχνίδι λιγότερο, από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, έπειτα από το μεταξύ τους 0-0 την Κυριακή (15/2) στη Θεσσαλονίκη.

Το κακό για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι πως αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών και τιμωριών, ιδίως από το κέντρο και μπροστά. Ο Σουαλιό Μεϊτέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο ντέρμπι ενώ ήδη εκτός δράσης είναι οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Λούκα Ιβανούσετς, Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο πρώτος είναι, παράλληλα, και τιμωρημένος ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Γιακουμάκη, αλλά και για τον Λουτσέσκου.

Αλλά και η Θέλτα είναι σε σαφώς καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον Οκτώβρη. Οι Γαλιθιάνοι ολοκλήρωσαν τη League Phase στη 16η θέση, έχοντας ένα βαθμό περισσότερο από τον ΠΑΟΚ -τα γκολ τους ήταν 15-11. Εντός συνόρων, έπειτα από ένα εξαιρετικό σερί τεσσάρων διαδοχικών επιτυχιών, η ομάδα του Ζιραλδές σαν να έχει... ρίξει ταχύτητα, καθώς συμπλήρωσε τέσσερα ματς δίχως νίκη (0-2-2 με 4-7 τέρματα), μένοντας το Σάββατο (14/2) στο 2-2 με την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη.

Η Θέλτα βρίσκεται πια στην 7η θέση της LaLiga, στο -1 από την Εσπανιόλ που προς ώρας κατέχει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερους βαθμούς έχει πάρει μακριά (20) παρά μέσα στο «Μπαλαϊδος» (14). Ο 37χρονος Ισπανός προπονητής δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών, πλην αυτών των Ούγκο Σοτέλο (κεντρικός μέσος με 21 συμμετοχές και 1 ασίστ, κυρίως ως αναπληρωματικός) και Άλβαρο Νούνιες (δεξιός μπακ, δεν έχει αγωνιστεί καθόλου φέτος), αλλά θεωρείται δεδομένο πως θα προβεί σε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον σαββατιάτικο αγώνα.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Ροντρίγκεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Μινγκέσα, Μοριμπά, Ρομάν, Καρέιρα, Άλβαρεζ, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ.

* Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι στο όριο των δύο καρτών από την πλευρά του ΠΑΟΚ ενώ οι αντίστοιχοι της Θέλτα είναι οι Όσκαρ Μινγκέσα, Ιονούτ Ράντου και Μιγκέλ Ρομάν.