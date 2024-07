«Χάλασε» η μεταγραφή του Μπρέιθγουεϊτ στον Ολυμπιακό

Οι διαπραγματεύσεις των διοικούντων τον Ολυμπιακό με τον Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ «ναυάγησαν», καθώς προέκυψε πρόβλημα στους όρους της συμφωνίας.

Την είδηση αποκάλυψε ο Ιταλός ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος πρόσθεσε πως ο Δανός επιθετικός επέστρεψε στην Βαρκελώνη και πλέον εξετάζει τις προτάσεις που έχει «στα χέρια του».

«Ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ πετάει πίσω στην Βαρκελώνη από την Αθήνα καθώς η συμφωνία του με τον Ολυμπιακό έχει παγώσει λόγω προβλημάτων στους όρους του συμβολαίου του», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σχετική ανάρτηση του Ρομάνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨⛔️ Martin Braithwaite, flying back to Barcelona from Athens as Olympiacos deal currently on hold after problems on personal terms.

Braithwaite, considering other options as free agent. pic.twitter.com/6Uhf3yLbZt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024