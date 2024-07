Αλλαγή σελίδας στην εθνική Αγγλίας, καθώς ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία των τριών λιονταριών.

Με τον Σάουθγκεϊτ στο τιμόνι τα τρία λιοντάρια πορεύθηκαν για οκτώ χρόνια, έχοντας δύο διαδοχικές συμμετοχές σε τελικούς Euro.

Στο Μουντιάλ του 2018 η Αγγλία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά (ήττα από την Κροατία), ενώ το 2022 έφτασαν μέχρι και τα προημιτελικά (ήττα από τη Γαλλία).

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.

— England (@England) July 16, 2024