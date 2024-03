Σοκαριστικό είναι το βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στην επιφάνεια από τον ξυλοδαρμό ανθρώπου που είχε παλαιστιστιακή σημαία στο Σύνταγμα από τους οπαδούς της Μακάμπι. Τελ Αβίβ.

Οι Ισραηλινοί έχουν έρθει στην Ελλάδα από χθες για τον αγώνα της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Στο βίντεο απεικονίζονται πολλά άτομα, οπαδοί της Μακάμπι να την... πέφτουν και να ξυλοκοπόύν έναν...

🇮🇱🇬🇷ISRAEL vs GREECE - RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME

Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting "Pak Israel."

Source: Yediot News pic.twitter.com/Qa3pMPj5nL

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 7, 2024