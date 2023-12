Λημνιό ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, Φραν Ναβάρο φέρνει ο Ολυμπιακός

Πριν καλά-καλά ξεκινήσει η χειμερινή μετεγγραφική περίοδος και οι δύο «αιώνιοι» έκαναν ήδη τις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης του ροστερ τους.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Λημνιού, ο οποίος επαναπατρίζεται από την Κολωνία. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην Κολωνία, αλλά επανέκαμψε στην Τβέντε, όπου δόθηκε δανεικός, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 που υπέστη ρήξη χιαστών σε ένα φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο στον Βόλο και έχασε όλη τη σεζόν, συμφώνησε να φορέσει την φανέλα με το «τριφύλλι» για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Κολωνία για τη μεταγραφή του Δημήτρη Λημνιού. Ο 25χρονος Έλληνας διεθνής εξτρέμ θα ενταχθεί στην ομάδα μας απ’ την 1η Ιανουαρίου 2024 και το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια 3,5 ετών. Έρχεται στον Παναθηναϊκό για να ενισχύσει ενεργά το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, αλλά και για να δυναμώσει ποιοτικά το ρόστερ του Τριφυλλιού.

Ο Δημήτρης Λημνιός γεννήθηκε στον Βόλο στις 27 Μαΐου 1998 και άρχισε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Νίκης Βόλου. Το αστέρι του δεν άργησε να λάμψει και το 2012, σε ηλικία μόλις 14 ετών, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του τον οδήγησαν στον Ατρόμητο. Πολλοί σύλλογοι απ’ το εξωτερικό ενδιαφέρθηκαν για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους και τελικά τον κέρδισε η Κολωνία αντί 3,3 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2020. Κατά την πρώτη του σεζόν στην Bundesliga πραγματοποίησε 12 συμμετοχές, ενώ το καλοκαίρι του 2021 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην ολλανδική Τβέντε, όπου διέπρεψε.

Με 33 συμμετοχές, οχτώ γκολ και δύο ασίστ ήταν ένας απ’ τους πολυτιμότερους της ομάδας του, ενώ βρέθηκε μεταξύ και των κορυφαίων του ολλανδικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, σε μια απ’ τις καλύτερες και πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος. Στις 9 Ιουνίου 2022, στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για το Nations League μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Κύπρου (όπου μάλιστα είχε σκοράρει), τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο.

Δούλεψε σκληρά, αποθεραπεύτηκε πλήρως και επανήλθε ξανά σε αγωνιστική δράση τον Φεβρουάριο του 2023. Αρχικά πήρε αγώνες με τη δεύτερη ομάδα της Κολωνίας, ενώ αγωνίστηκε δύο φορές μέχρι το τέλος της σεζόν και στην Bundesliga με την πρώτη ομάδα. Παράλληλα, επανεμφανίστηκε και στην Εθνική Ελλάδας, καθώς φόρεσε το εθνόσημο τον Μάρτιο του 2023 σε φιλική αναμέτρηση με τη Λιθουανία.

Ο Λημνιός, όντας ένα απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο την τελευταία δεκαετία, πέρασε με επιτυχία απ’ όλες τις βαθμίδες των εθνικών ομάδων, φτάνοντας μέχρι και την εθνική ανδρών, με την οποία έχει καταγράψει 25 συμμετοχές και τρία γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

Έρχεται στην Αθήνα το Σάββατο για τον Ολυμπιακό ο Ναβάρο

Την ίδια ώρα, ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε λόγο σε ανάρτησή του για «κλεισμένη μεταγραφή» στην υπόθεση του Φραν Ναβάρο στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο και αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής θα είναι στην Αθήνα το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου. Με το «here we go», ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε ανάρτηση στα social media και ανέφερε όλες τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Ισπανού φορ.

Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος, ο 25χρονος επιθετικός θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο και με οψιόν αγοράς στα 7,5 εκατ. ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, ενώ θα υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης στο 10%. Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να καταβάλουν 250.000 ευρώ για το ενοίκιο του νεαρού στράικερ, ενώ αναμένεται στην Ελλάδα το Σάββατο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας.

