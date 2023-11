Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό αφίχθη ο Φίλιπ Πετρούσεφ – «O Βεζένκοφ μου είπε τα καλύτερα»

0

«Πέρασα κάποια πράγματα στο ΝΒΑ που δεν περίμενα» είπε ο νέος άσος των νταμπλούχων Ελλάδας

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό το βράδυ της Δευτέρας 27/11 και λίγες ώρες αργότερα, αφίχθη στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Κατά την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος», ο Σέρβος φόργουορντ-σέντερ τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του: «Αισθάνομαι καλά. Νιώθω τιμή που θα αγωνίζομαι σε αυτό το κλαμπ. Ανυπομονώ να παίξω με τον Ολυμπιακό». Όσον αφορά την απόφασή του να γυρίσει στην Ευρώπη, είπε: «Νιώθω ότι θα ήμουν καλύτερα στην Ευρώπη. Πέρασα κάποια πράγματα στο ΝΒΑ που δεν περίμενα. Δεν ήταν δικό μου λάθος αλλά είμαι νέος παίκτης, πρέπει να παίζω και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τον Ολυμπιακό».

«Ο Σάσα (Βεζένκοφ) μου είπε τα καλύτερα. Μιλήσαμε όσο βρέθηκα στο Σακραμέντο, μου είπε τα καλύτερα και ότι πρέπει να έλθω στον Ολυμπιακό! Είχα κάποιες άλλες προτάσεις αλλά μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια».

Για τον ανταγωνισμό στη ρακέτα των «ερυθρόλευκων», επισήμανε: «Έπαιξα στο "4", στο "5". Ξέρω τον Νίκολα (Μιλουτίνοφ) από την Εθνική. Προφανώς ο Ολυμπιακός έχει πολλούς καλούς παίκτες. Θα είναι ωραία. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, αποδεσμεύτηκα πριν δυο μέρες, θα έχω χρόνο να προσαρμοστώ».

O Σέρβος σέντερ/φόργουορντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Φιλίπ Πετρούσεφ. Ο Σέρβος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 15/04/2000

Υπηκοότητα: Σερβία

Ύψος: 2.11

Θέση: Σέντερ/Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες:

Gonzaga (2018-20)

Mega Basket (2020–2021)

Anadolu Efes (2021–2022)

Crvena zvezda (2022–2023)

Philadelphia 76ers (2023)

Sacramento Kings (2023)

Οι περσινοί αριθμοί του

Φέτος στο ΝΒΑ αγωνίστηκε σε μόλις 3 παιχνίδια, ένα με τους Σίξερς και δύο με τους Κινγκς, από τους οποίους αποκτήθηκε μέσω ανταλλαγής με τους Κλίπερς. Τη σεζόν 2022-23 ήταν μέλος του Ερυθρού Αστέρα. Στην Ευρωλίγκα σε συνολικά 34 αγώνες είχε μέσο όρο 10.7 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα. Στην ΑΒΑ είχε 11.1 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 0.8 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2021-2022)

Πρωταθλητής Σερβίας (2022-23)

Κυπελλούχος Τουρκίας (2021-22)

Κυπελούχος Σερβίας (2022-23)

Ατομικές

MVP ΑΒΑ (2020-21)

Εθνικές Ομάδες

Ασημένιο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ (2023)

Χρυσό μετάλλιο στο U18 Ευρωμπάσκετ (2017, 2018)