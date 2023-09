Ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό

Η μεγάλη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι πλέον γεγονός κι επίσημα! Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (4/9) την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού από τη Γουλβς με μονοετή δανεισμό κι οψιόν αγοράς κι ο 27χρονος εξτρέμ γυρίζει στους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια στην Αγγλία.

Ο Ολυμπιακός μάλιστα πρόλαβε και τη... μάχη με το χρόνο και τις προθεσμίες και δήλωσε τον Πορτογάλο εξτρέμ στην ευρωπαϊκή λίστα του για τους αγώνες των ομίλων του Europa League, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πρώτα τη μεταγραφή του Ποντένσε στους λογαριασμούς τους στα social media, γράφοντας «...καλώς ήλθες πίσω στο σπίτι Ντάνιελ Ποντένσε, μας έλειψες Superman».

🔴⚪💣💥𝐁𝐎𝐎𝐎𝐎𝐌𝐌𝐌𝐌! Welcome back home, 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄! We missed you Superman! @daniel_podence

😍 pic.twitter.com/US0xZQhq1r

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2023