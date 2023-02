Σίγησε η «φωνή του FIFA»: Θλίψη για τον θάνατο του θρυλικού Τζον Μότσον

Θλίψη σκόρπισε στη Βρετανία και στον αθλητικό κόσμο ο θάνατος του θρυλικού αθλητικού σχολιαστή του BBC Τζον Μότσον. Ευρέως γνωστός ως «Motty», έχτισε μια καριέρα 50 ετών στο BBC όπου συνεργάστηκε με την αθλητική εκπομπή «Match of the Day» από το 1971.

Ο Μότσον έχει καλύψει πάνω από 2.500 τηλεοπτικά παιχνίδια, 10 παγκόσμια κύπελλα, 10 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και 29 τελικούς FA cup για το BBC sports.

Η εμφάνισή του στο γήπεδο πριν από κάθε ματς έγινε «viral», όπως θα λέγαμε με σημερινούς όρους, καθώς φορούσε πάντα το «σήμα κατατεθέν του», ένα παλτό από δέρμα προβάτου.

Σύμφωνα με το skynews, βραβεύτηκε από το OBE το 2001 για τις αθλητικές μεταδόσεις του.

Πλήθος κόσμου απέτισε φόρο τιμής στον θρυλικό «Motty» με μηνύματά του στα social media. Ανάμεσά τους και ο Jamie Carragher.

«RIP John Motson. Ένας απόλυτος θρύλος του ποδοσφαίρου. Πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε ακούγοντας αυτόν τον άνθρωπο να περιγράφει τη δράση και τα γκολ στο MOTD και στους τελικούς κυπέλλου. Μεγάλη απώλεια» έγραψε.

RIP John Motson 💔 An absolute Legend of the game. So many of us grew up listening to this man describe the action & goals on MOTD & cup finals. Sad loss. 🎙️ ⚽️ pic.twitter.com/R9nWShRTzD

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα ότι ο John Motson πέθανε. Ένας λαμπρός σχολιαστής και η φωνή του ποδοσφαίρου σε αυτή τη χώρα για γενιές. Θα μας λείψει πολύ. RIP Motty» έγραψε ο Gary Lineker.

Deeply saddened to hear that John Motson has died. A quite brilliant commentator and the voice of football in this country for generations. He’ll be very much missed. RIP Motty.

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) February 23, 2023