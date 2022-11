Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τέλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο – Έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του

Η συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά της διοίκησης και του προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδείχθηκε καταλυτική για να τελειώσει πρόωρα η συνεργασία του με την αγγλική ομάδα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ενημέρωσαν με επίσημη ανακοίνωσή πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του και αποχωρεί από το Ολντ Τράφορντ!

Άλλωστε η ομάδα τον είχε ενημερώσει ότι μετά το τέλος του Μουντιάλ που συμμετέχει με την Πορτογαλία δεν θα γίνει δεκτός στην Γιουνάιτεντ.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022