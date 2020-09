Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με το Forbes

Στον Κριστιάνο Ρονάλντο ανήκει η πρώτη θέση, στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών του τελευταίου χρόνου, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο ποδοσφαιριστής που έβγαλε τα περισσότερα λεφτά τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Πορτογάλος σταρ της Γιουβέντους αμοίβεται ετησίως με 31 εκατ. ευρώ ενώ μεγάλος μέρος των συνολικών του εσόδων προέρχεται από συμβόλαια με χορηγούς.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι της Μπαρτσελόνα με 87,92 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν ο Νεϊμάρ της Παρί Σεν Ζερμέν με έσοδα 80,5 εκατ. ευρώ, ενώ την 4άδα έκλεισε ο Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ με έσοδα που έφτασαν στα 29,5 εκατ. ευρώ.

Cristiano Ronaldo takes the top spot over Lionel Messi by $1 million, according to Forbes. pic.twitter.com/lL1YmX7cvI

— ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2020