Θετικός στον κοροναϊό βρέθηκε ο Έλληνας τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας Δημήτρης Ιτούδης.

«Ο προπονητής της ομάδας μας βρέθηκε θετικός σήμερα σε τεστ κοροναϊού. Τα τεστ της συζύγου και της κόρης του ήταν αρνητικά. Ευχόμαστε στον Δημήτρη γρήγορη ανάρρωση και να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του με την ομάδα και υγεία στην οικογένειά του».

.@ItoudisD tested positive for COVID-19

Our team’s head coach is tested positive for COVID-19 today. His wife and daughter are tested negative.

We wish Dimitris to get well soon and get back to working with the team, we wish his family good health! pic.twitter.com/5DI1DmNThn

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 7, 2020