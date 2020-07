Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Άαρον Χάρισον

Παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα δύο χρόνια, θα είναι ο Αμερικανός γκαρντ Άαρον Χάρισον, ο οποίος αποκτήθηκε από την Γαλατασαράι.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Άαρον Χάρισον. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 28/10/1994 (San Antonio, Texas)

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.98

Θέση: Guard

Προηγούμενες ομάδες: Charlotte Hornets (2015–2016), Oklahoma City Blue (2016), Erie BayHawks (2016), Charlotte Hornets (2016-17), Greensboro Swarm (2016), Delaware 87ers (2017) Reno Bighorns (2017-18), Dallas Mavericks (2018), Galatasaray Istanbul (2018-2020).

Οι περσινοί αριθμοί του...

Στο Eurocup σε 16 αγώνες είχε μέσο όρο 15.9 πόντους (85.9% βολές, 47.5% δίποντα, 37.9% τρίποντα), 2.9 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 1.1 κλέψιμο. Στο Τουρκικό πρωτάθλημα σε 22 αγώνες είχε μέσο όρο 13.7 πόντους (71.9% βολές, 57.61%, δίποντα, 39.4% τρίποντα), 3.5 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ και 1.8 κλεψίματα».

