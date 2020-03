Europa League: Κανονικά το Ολυμπιακός-Γουλβς

Η UEFA μέσω επίσημης ενημέρωσης γνωστοποίησε ότι αναβάλλονται οριστικά τα παιχνίδια Σεβίλλη-Ρόμα και Ίντερ-Χετάφε για το Europa League.

Στην ενημέρωση δεν περιλαμβάνεται το ματς Ολυμπιακός-Γουλβς, που σημαίνει ότι θα διεξαχθεί κανονικά (κεκλεισμένων των θυρών).

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020