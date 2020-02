Ο… χαμένος πιτσιρικάς που έκλεψε την παράσταση στο «Καραϊσκάκη»

Από ένα ασυνήθιστο όσο και όμορφο περιστατικό, σημαδεύτηκε η παρουσίαση της Άρσεναλ πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Europa League, στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όταν ολοκληρώθηκαν οι καθιερωμένοι χαιρετισμοί των παικτών, ένα από τα πιτσιρίκια συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές, φαίνεται ότι...τα έχασε και έμεινε μόνο του, κοιτάζοντας γύρω του. Οι παίκτες της Άρσεναλ, βρήκαν τρόπο να σπάσουν την μοναξιά και την αμηχανία του και τον κάλεσαν στην ομαδική φωτογράφιση της ομάδας, σε μία κίνηση που σκόρπισε χαμόγελα.

He looked so lost when all the other mascots ran off... so Arsenal players invited him into their team photo ❤️ pic.twitter.com/hNFh5OnWSY

— B/R Football (@brfootball) February 21, 2020