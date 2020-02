Το κακόγουστο αστείο του Μπουφόν για τον κορονοϊό σε Κινέζο οπαδό

Ο Ιταλός πορτιέρε της Γιουβέντους λίγο μετά το ισόπαλο (1-1) πρώτο ματς με τη Μίλαν στα ημιτελικά του Coppa Italia και περνώντας από τη Μεικτή Ζώνη, σταμάτησε για λίγο για να δώσει αυτόγραφο σε έναν Κινέζο που βρισκόταν στο σημείο.

Ο Μπουφόν σήκωσε το βλέμμα, κατάλαβε ότι πρόκειται για Ασιάτη και έκανε αστείο, λέγοντας: «Δεν πιστεύω να έχεις κοροναϊό...».

Εκείνος γέλασε, προσπάθησε να κάνει και τον οπαδό να το πάρει ως αστείο, αλλά μάλλον δεν ήταν.

Juventus legend Buffon racially abusing a Chinese fan and making fun of the coronavirus which has killed and infected thousands. pic.twitter.com/2h4sI1GDAO

— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) February 14, 2020