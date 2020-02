Tyson Fury: Κάνω πολύ στοματικό έρωτα για να έχω δυνατό σαγόνι

Είναι ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους πυγμάχους και κάθε του δήλωση απασχολεί τον κόσμο του μποξ.

O Tyson Fury ξάφνιασε αποκαλύπτοντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται ενόψει του αγώνα ρεβάνς με τον Deontay Wilder, στις 22 Φεβρουαρίου στο Λας Βέγκας.

Ο «Chipsy» μιλώντας σε δημοσιογράφο ανέφερε πως προκειμένου να διατηρήσει δυνατό το σαγόνι του και να αποφύγει κάποιο νοκ άουτ, κάνει πολύ στοματικό έρωτα!

«Έχω εμπιστοσύνη στο σαγόνι μου, αλλά κάνω πολύ στοματικό έρωτα για να δυναμώσει», ήταν η δήλωση του μποξέρ που ανέβηκε στο Twitter.

🤣 Classic Tyson Fury in today's media call as he explains the special training exercise he is using to help strengthen his jaw for Deontay Wilder's punches… pic.twitter.com/Xr64hjQ4Kj

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 13, 2020