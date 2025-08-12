Μέλη του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ ζητούν διαβεβαιώσεις για το «προβάδισμα» του Ιβάν Σαββίδη για τη «Νέα Τούμπα»

0

«Είναι επιβεβλημένο να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι»

Στα απόνερα της χθεσινής (Δευτέρα 11/8) συνέντευξης Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena, με κεντρικό θέμα την κατασκευή της "Νέας Τούμπας", τρία μέλη του ΔΣ του Ερασιτέχνη θέλησαν σήμερα (Τρίτη 12/8) να διευκρινίσουν τη θέση τους.

Πρόκειται για τη Β’ Αντιπρόεδρο, Ιωάννα Ελευθεριάδη, τον ταμία, Διονύσιο Νικηφόρου και το μέλος, Δημήτρη Χασεκίδη οι οποίοι με επιστολή τους ζητούν από το προεδρείο του ΑΣ να προχωρήσει σε διαβεβαιώσεις πως ο Ιβάν Σαββίδης έχει τον πρώτο λόγο για την ανέγερση του γηπέδου, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αναλυτικά η τοποθέτηση των τριών μελών του ΑΣ:

«Με το παρόν κείμενο επειδή αλλοιώθηκε το νόημα της χθεσινής συνέντευξης , θέλουμε να εκφράσουμε κάποιους προβληματισμούς σχετικά με τα όσα ομόφωνα έχουν συμφωνηθεί στα ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ που έχουν προηγηθεί. Έχουμε συμφωνήσει ότι ο Κος Iβαν (Ιωάννης) Σαββίδης και κατ’ επέκταση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο προβάδισμα για την δημιουργία της Νέας Τούμπας. Το συγκεκριμένο πρέπει να φανεί και στην πράξη.

Καλούμε τον πρόεδρο του ΑΣ ΠΑΟΚ Κο. Άλκη Ησαϊάδη να προχωρήσει άμεσα στην σύσταση της τεχνοκρατικής επιτροπής και να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ άμεσα, για την από κοινού δημιουργία ενός μνημονίου που αφενός θα εξασφαλίζει στο ακέραιο την περιουσία του ΑΣ ΠΑΟΚ και την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του και αφετέρου θα δίνει την δυνατότητα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να προχωρήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης του έργου και συλλογής όποιων εγγυήσεων συμφωνηθούν.

Οποιαδήποτε άλλη κωλυσιεργία πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμη και θα μας αναγκάσει να διαφοροποιήσουμε την θέση μας – το τονίζουμε χωρίς ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – αφού αυτός θα είναι ο εύκολος δρόμος.

Είναι επιβεβλημένο να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε αλλά στο τέλος να βγούμε πιο δυνατοί και ενωμένοι από ποτέ.

Ο ΠΑΟΚ πάνω από όλα.

-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

-ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΤΑΜΙΑΣ

-ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ".