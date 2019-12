Ευρωλίγκα: Ένσταση κατέθεσε ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» διαμαρτύρονται για ton μη καταλογισμό ενός time out

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τη 12η αγωνιστική της Euroleague ο Ολυμπιακός υπέβαλλε ένσταση λόγω του μη καταλογισμού ενός time out.

Ο team manager της ομάδας Χρήστος Μπαφές μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανέφερε, σύμφωνα με το gazzetta.gr, πως, «με 19'' για τη λήξη και όταν σούταρε βολές ο Παπαγιάννης ο Πιτίνο ζήτησε time out. Η γραμματεία χτύπησε την κόρνα, αλλά εν συνεχεία ο Πιτίνο καθυστερημένα ακύρωσε το time out. Οι άνθρωποι της γραμματείας μας επιβεβαίωσαν πως χτύπησαν την κόρνα πριν την ακύρωση του time out, ωστόσο οι διαιτητές αποφάσισαν να συνεχίσουν το παιχνίδι και τον χρόνο. Για αυτό το συμβάν υποβάλαμε ένσταση».