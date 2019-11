Μιτ Παλάσιο: Διαψεύδεται η είδηση για το θάνατό του

Fake news αποδείχθηκε η είδηση για το θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα του πρώην μπασκετμπολίστα της Καβάλας, Μιτ Παλάσιο.

Ο δημοσιογράφος Andrew Joe Potter ανέφερε στο Twitter ότι επικοινώνησε με παράγοντες των Long Island Nets, της ομάδας στην οποία 41χρονος Αμερικανός εργάζεται ως βοηθός προπονητή, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν πως η είδηση του θανάτου του σε τροχαίο δυστύχημα είναι ανακριβής και ότι μίλησαν με τον Παλάσιο, ο οποίος είναι καλά.

Palacio is an assistant coach with the Long Island Nets.

Here is the team's response to me:

"These reports are inaccurate – we have spoken to Milt, and he is fine."

Thank god! pic.twitter.com/cxLogkTu7L

— Andrew Joe Potter (@AndrewJoePotter) November 22, 2019