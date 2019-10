Δείτε τα ακριβότερα δαχτυλίδια στην ιστορία του NBA

Ιστορική ημέρα η χθεσινή για τους Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι παρέλαβαν τα δαχτυλίδια για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος του NBA.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα, πρόκειται μάλιστα για τα ακριβότερα στην ιστορία της λίγκας καθώς η αξία του καθενός είναι 14 καρατίων, ενώ πάνω τους έχουν 650 διαμάντια το καθένα.

Στο Twitter ανέβηκαν βίντεο από την απονομή των δαχτυλιδιών και φωτογραφίες από το ιδιαίτερο αυτό «τρόπαιο».

A look at the Raptors' 2019 championship rings 💍

(via @Raptors) pic.twitter.com/czr8jfuMFm

— ESPN (@espn) October 22, 2019