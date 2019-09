Η «κόκκινη κόλαση» που θα αντικρύσει ο Ολυμπιακός στο Μόναχο

Πρεμιέρα σήμερα για τον 2ο όμιλο του Champions League, στον οποίο συμμετέχει και ο Ολυμπιακός, με το φαβορί του ομίλου τη Μπάγερν Μονάχου να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Σέρβοι θα είναι η πρώτη ομάδα που θα...διαβεί την «κόκκινη κόλαση», τον νέο διάδρομο των αποδυτηρίων στην έδρα των Βαυαρών στο Allianz Arena.

Ο Γερμανικός σύλλογος παρουσίασε στο Twitter την εικόνα που θα έχει η σκάλα που οδηγεί από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο, η οποία είναι εντυπωσιακή και έχει στόχο να δημιουργεί φόβο και δέος στους αντιπάλους της Μπάγερν.

Στους τοίχους εμφανίζονται τα πρόσωπα των παικτών της ομάδας μέσω οπτικοποιημένων συστημάτων ενώ το κόκκινο και το μαύρο χρώμα, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την πρώτη ψυχρολουσία προς τον εκάστοτε φιλοξενούμενο.

Δείτε το σχετικό βίντεο όπως ανέβηκε στον λογαριασμό της ομάδας στο Twitter:

The #AllianzArena has a new tunnel 😍#MiaSanMia pic.twitter.com/NwkBrTO5Tu

— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 18, 2019