Οι κινηματογραφικοί ήρωες του μπασκετικού Παναθηναϊκού

Με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τους αριθμούς των παικτών της ομάδας για τη νέα σεζόν, αντλώντας έμπνευση από ήρωες του κινηματογράφου.

Στο εντυπωσιακό βίντεο που αναρτήθηκε από τη διοίκηση των «πρασίνων» μπορούμε να δούμε τον Νικ Καλάθη ως εξολοθρευτή, τον Τζίμερ Φριντέτ ως Superman, τον Ιωάννη Παπαπέτρου ως Ρόκι, τον Ουέσλι Τζόνσον ως Τζεντάι, τον Ράιον Μπράουν ως ghostbuster, τον Τζέικομπ Ουάιλι ως μονομάχο ενώ ιδιαίτεροι είναι οι χαρακτήρες και των υπολοίπων παικτών.

Αναλυτικά τα νούμερα των παικτών και το βίντεο της ΚΑΕ:

0. Ντεσόν Τόμας

5. Ταϊρίς Ράις

6. Γιώργος Παπαγιάννης

9. Γιάννης Αθηναίου

10. Ιωάννης Παπαπέτρου

11. Νίκος Παππάς

15. Ίαν Βουγιούκας

24. Ουέσλι Τζόνσον

25. Ράιον Μπράουν

32. Τζίμερ Φριντέτ

33. Νικ Καλάθης

35. Τζέικομπ Ουάιλι

44. Ντίνος Μήτογλου

50. Μπεν Μπέντιλ

