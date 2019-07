Υπέγραψε στον Ολυμπιακό ο γκολκίπερ Μπόμπι Αλέν

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Γάλλος Μπόμπι Αλέν, καθώς η ΠΑΕ των «ερυθρολεύκων» ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Ντιζόν.

Ο Αλέν ήρθε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης για τις ιατρικές εξετάσεις ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ δύο ετών με τον Γάλλο γκολκίπερ να είναι ο δεύτερος της ομάδας, πίσω από τον Ζοσέ Σα.

Μπόμπι Αλέν καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Bobby Allain welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #olympiacos #welcome #BobbyAllain #WelcomeBobby pic.twitter.com/EcV7SZ4ERU

