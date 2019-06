Συγκλονίζει ο Ρίκσεν: Ο χρόνος μου τελειώνει

Ο Φερνάντο Ρίκσεν με νέο συγκλονιστικό μήνυμά του αναφέρεται στον λίγο χρόνο ζωής που έχει πλέον μπροστά του, ενόψει και του τελευταίου φιλανθρωπικού event που διοργανώνει.

Ο Ρίκσεν προ ημερών με ένα μήνυμα που συγκλόνισε τον κόσμο καλούσε στις 28 Ιουνίου σε φιλανθρωπικό event, γνωστοποιώντας πως θα είναι και το τελευταίο του μιας και χάνει τη μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση που τον ταλαιπωρεί σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Ο πρώην παίκτης των Ρέιντζερς είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι και μιλάει μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε νέο μήνυμά του, με δάκρυα στα μάτια, συγκλονίζει για άλλη μια φορά τονίζοντας πως νιώθει, καθώς το μυαλό του λειτουργεί κανονικά, αλλά το σώμα του πλέον δεν ακολουθεί...

«Είμαι σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση ώρα και πρέπει να πάρω ορισμένες αποφάσεις σχετικά με την υγεία μου, προκειμένου να έχω ενέργεια για να εστιάσω στη μάχη μου με τη νόσο. Για αυτό το ερχόμενο θα είναι το τελευταίο μου φιλανθρωπικό event. Το σώμα μου δεν μπορεί να αντέξει άλλο.

Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το σώμα δεν δουλεύει πια και το μυαλό σου λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Σταδιακά χάνεις την ομιλία σου, μετά τα πόδια σου αρχίζουν να τρέμουν και στο τέλος δεν μπορείς να τα αισθανθείς και πέφτεις, εξου και τα σημάδια που έχω.

Το μυαλό σου, ωστόσο, μπορεί και αντιλαμβάνεται τα πάντα. Το πιο δύσκολο για εμένα είναι ότι έχασα την ανεξαρτησία μου και τώρα ζητώ βοήθεια. Αυτό είναι το πιο δύσκολο για εμένα. Μέχρι και τώρα έχω ελπίδα ότι ίσως να είμαι ο πρώτος που θα νικήσει τη νόσο, όμως ταυτόχρονα είμαι και ρεαλιστής.

Ξέρω ότι ο χρόνος μου τελειώνει. Το μόνο που έχω να κάνω είναι συνεχίσω να μάχομαι, αν και κάποιες φορές μου είναι αδύνατο», αναφέρει ο Ρίκσεν.

