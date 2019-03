Φοβερή κομπίνα σε φάουλ και γκολ στην 6η κατηγορία της Αγγλίας

Με μια φανταστική κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ η Τσέστερ επικράτησε με 1-0 της Ντάρλινγκτον στην έκτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αυτό που επιχείρησαν οι παίκτες της Τσέστερ ξεκάθαρα ήταν δουλεμένο στην προπόνηση, σκοράροντας ένα εντυπωσιακό γκολ.

📹 All part of the plan...👀

⚽️ Here's the brilliantly worked winning goal from last night's victory away at Darlington.

Can anyone else hear @amjonno in this clip? "That was hours and hours and hours" 😂👊 pic.twitter.com/KpYNeGZXuM

— Chester FC (@ChesterFC) 28 Μαρτίου 2019